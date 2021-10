L'Associació de residents portuguesos recull 800 signatures a la Fira d'Andorra la Vella

Andorra la VellaAvui fa 10 anys, el 23 d'octubre de 2011, va ser notícia...

L'Associació residents portuguesos-Casa de Portugal ha aprofitat la seva estada a la Fira d'Andorra per recollir signatures en contra del tancament de l'ambaixada i el consolat de Portugal a Andorra. La presidenta de l'Associació, Cristina Fernández, ha explicat que durant aquests tres dies han recollit 800 firmes, xifra que sumada a les que ja tenien fins ara, suposa un total de 1.500. Fernández ha dit que la recollida continua fins el dia 25 d'octubre i a partir d'aleshores es reuniran per veure quines accions duen a terme.

La presidenta de l'Associació ha valorat molt positivament la trobada que mantindran el cap de Govern, Toni Martí, i el primer ministre portuguès, Pedro Passos Coelho, a Paraguai en el marc de la cimera Iberoamericana. I és que Fernández ha considerat que 'és un gran suport per a nosaltres' la reunió entre els dos mandataris.

Malgrat tot, Fernández ha reconegut que és difícil que l'ambaixada de Portugal a Andorra es mantingui oberta per culpa de les retallades que s'estan fent al seu país a causa de la crisi. No obstant, ha instat el govern portuguès a no tancar el consolat ja que ha reivindicat que hi ha un gran nombre de residents portuguesos a Andorra i contribueixen a l'economia del seu país amb l'enviament de diners.