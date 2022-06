L'atenció psicològica a Càritas augmenta un 36% durant el 2021

Andorra la VellaCàritas Andorrana ha presentat la memòria anual amb els resultats de l'exercici 2021. L'estabilització de la pandèmia i la progressiva tornada a la normalitat han fet disminuir el nombre total de beneficiaris en un total de 1.539, que representen un 32% menys que en el 2020. Tot i així, a causa dels efectes de la pandèmia s'ha demanat més ajuda en atenció psicològica, que s'ha vist incrementada en un 36%, a causa de l'augment de les problemàtiques de salut mental i les situacions de soledat i angoixa. Concretament, es van atendre 30 persones, 29 de les quals van obtenir ajuda en suport psicològic i la majoria d'atencions realitzades es van centrar a fer acompanyament, escolta genèrica i orientació personal.

Pel que fa als recursos destinats als programes d'acció social, s'han invertit 468.841,68 euros, xifra lleugerament inferior a la del 2020, i s'han repartit majoritàriament entre: El Rober (41%), atenció primària (23%) i el Banc d'Aliments (22,5%).

L'assemblea general on es va presentar la memòria, va tenir lloc aquest dimarts a la seu de Càritas Andorrana, i va ser presidida per l'arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, i pel president de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamora. També va comptar amb la presència dels membres de les Càrites parroquials, de la Comissió Permanent i del personal de l'entitat. Rocamora va manifestar que "l'any 2021 vam poder tornar a la normalitat", tant pel que fa al nombre de beneficiaris com per la tornada a la presencialitat de la majoria dels nostres programes, fet molt important per Càritas per poder donar servei a les problemàtiques específiques. Tot i així des de Càritas Andorrana mostren la nostra preocupació per la repercussió que va tenir la pandèmia en les famílies en situació de precarietat sobretot en el programa d'atenció primària i de suport psicològic.

Pel que fa als recursos invertits en els programes d'acció social, Càritas ha destinat un total de 468.841,68 euros que han permès millorar la situació de les persones ateses, acompanyar-les i donar-los el suport necessari. La gran majoria de les inversions s'ha destinat a cobrir les necessitats bàsiques dels beneficiaris. Pel que fa als recursos obtinguts, enguany han estat lleugerament inferiors a l'any anterior, però, tot i això, s'ha pogut donar resposta als reptes plantejats a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19.

A l'atenció primària es van atendre 340 famílies amb l'objectiu d'oferir ajuda tant pel que fa a les necessitats bàsiques com són l'alimentació, l'habitatge, la salut per situacions concretes, com també per aquelles persones que es troben en situació de precarietat, desarrelament i altres situacions, per així afavorir la seva autonomia.

Quant al Rober, es van recollir 82 tones de roba de segona mà, un 34% més que l'any anterior. Aquest augment significatiu va ser gràcies als nous acords de col·laboració amb Pyrénées i Mango per fer la recollida selectiva de materials tèxtils dels seus establiments. En el Banc d'Aliments, el nombre d'usuaris va disminuir un 43% en comparació amb el 2020, i el nombre d'aliments recollits va augmentar un 15%.