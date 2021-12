L’atzucac dels temporers llatins

Andorra la VellaLes persones d’origen llatinoamericà que resideixen al país, la majoria ho fan de manera circumstancial per treballar durant la temporada d’hivern, tenen un problema: el Govern no convalida els passaports covid de països tercers perquè argumenta que encara que no es puguin escanejar, aquests residents poden fer “vida normal al Principat”. No obstant, fins a l’ara.ad han arribat diverses queixes de persones de nacionalitat boliviana, brasilera i argentina que desmenteixen aquest “poden fer vida normal” i asseguren que amb el seu passaport covid d’origen no els deixen entrar enlloc.

Aquests residents es troben que l’aplicació andorrana o francesa que utilitzen als establiments, com els de la restauració, per llegir els codis QR no reconeixen els seus passaports covid i quan proven d’entrar en un bar o restaurant i els escanegen el certificat digital els apareix un missatge que diu que el codi és “invàlid”. Aquest fet, en canvi, no passa amb els ciutadans de la Unió Europea perquè l’APP sí que reconeix els seus certificats. Aquests mateixos testimonis s’han trobat que ni els bars ni els restaurants andorrans on ho han provat tampoc els han acceptat el codi espanyol -necessari per entrar a la UE- que els va facilitar el ministeri de Salut espanyol quan van aterrar a Barajas.

Expliquen que ni amb els comprovants de vacunació del seu país d’origen, ni amb el codi que els dona l'app Spain Travel Healt (SpTh), que serveix per entrar a l’espai Schengen, no han pogut dinar o prendre alguna cosa cap dels dies que fa que són al país.

Alguns dels afectats s’han posat en contacte amb el Govern, i la resposta ha estat que, efectivament, des d’Andorra “no es pot convalidar cap passaport QR de cap país tercer fins que ho aprovi la Comunitat Econòmica Europea” però afegeixen que “al país es pot fer vida normal ja que s’accepta a tot arreu”. Un fet que els afectats, per tot això relatat anteriorment, desmenteixen.

Si l’atzucac en el qual es troba aquest col·lectiu, ben nombrós durant la temporada d’esquí, perdura, és bastant probable que en comptes de trobar-se a bars i restaurants ho acabin fent a les seves residències i que proliferin les festes privades i les conseqüents queixes dels veïns.