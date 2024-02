L'auditoria Deloitte investigarà els pagaments irregulars de la CASS

Andorra la VellaLa Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha anunciat que la firma global de consultoria Deloitte serà l'encarregada de realitzar una investigació independent per esbrinar els errors detectats en els pagaments de pensions d'invalidesa del grup 1. Aquesta decisió arriba després de la compareixença conjunta del president de la CASS, Marc Galabert, i el director Josep Escoriza davant la comissió al Consell General, on es van exposar els problemes i les accions preses per resoldre'ls.

Galabert va reconèixer la manca de seguiment sistemàtic de les prestacions d'invalidesa parcial des del 2017 i la falta de regularització dels pagaments indeguts. Així, la decisió de recórrer a Deloitte pretén garantir una investigació objectiva i professional sobre aquesta situació delicada.

El consell d'administració de la CASS va informar el ministeri d'Afers Socials de la situació almenys l'agost del 2023, tot indicant que el Govern també estava al corrent del descontrol. Tant el president Galabert com el director general de la institució, Josep Escoriza, han comparegut davant la comissió legislativa de sostenibilitat de les pensions per exposar les accions preses per afrontar aquesta problemàtica.

Aquest moviment ve després de la proposta de diversos partits polítics d'obrir una comissió d'enquesta, però es considera que una investigació externa liderada per Deloitte pot proporcionar una perspectiva més imparcial i completa dels fets, donant confiança en el procés d'investigació i les seves conclusions.