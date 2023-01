L'equip de restauració del casino estarà encapçalat pel xef Nazario Cano, amb una estrella Michelin

Andorra la VellaEl casino UNNIC continua treballant en la configuració de l’equip de restauració, que encapçalarà el xef, Nazario Cano, reconegut amb una estrella Michelin. El cuiner alacantí exercirà com a xef executiu de l’àrea de restauració, amb Francisco Teixeira com a responsable d’aquesta mateixa àrea. En els darrers anys Teixeira ha desenvolupat la seva tasca professional a la Borda Xixerella. Juntament amb el seu equip, la seva feina i dedicació ha fet que aquest establiment hagi esdevingut lloc de referència dins l’oferta gastronòmica del país. “Volem crear un espai per a tothom, parelles, grups d’amics, famílies, un lloc on poder passar una bona estona gaudint d’una bona cuina”, assegura Teixeira. “És un projecte de país, segurament un dels més destacats que mai s’han fet a Andorra”.

L’equip de restauració d’UNNIC, que segueix amb el procés de selecció de personal per conformar una plantilla de més de 90 professionals, incorpora també Dolores Cano, que exercirà de sommellier en cap. Cano està reconeguda com una de les 10 millors sommeliers d’Espanya.

Thierry Burton, fins ara cap de cuina de l’Sport Hotel Hermitage, s’incorpora també a l’equip d’UNNIC com a nou cap de cuina. Jesús Abia, per la seva banda, exercirà com a cap de barres i cocteleria. Abia ha estat fins ara responsable de barres de l’hotel Ritz Mandarin de Madrid.

Cuina de mercat i temporada

L’oferta gastronòmica d’UNNIC, que s’inspira en la cuina de mercat i de temporada, comptarà amb 4 punts de restauració: l’Sport Bar, el Red Bar, el Show Dinner i el Restaurant, ubicat a la planta superior de l’edifici. “En tots quatre espais s’oferiran productes de màxima qualitat, tant si és un entrepà com si és un plat d’autor creat pel nostre xef executiu”, explica Ivan Armengod, director general del centre integral d’oci.

La proposta gastronòmica d’UNNIC, que incorporarà cuina tradicional andorrana i cuina mediterrània, compta també amb diverses barres de beguda i cocteleria repartides per tot el centre