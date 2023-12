L’escola de neu d’Encamp i el Pas de la Casa obre les inscripcions

Andorra la VellaEl comú d'Encamp obre a partir del 4 de desembre les inscripcions per a l'escola de neu comunal de la temporada 2023-2024. Com a novetat d'enguany, s'amplien les places per a la categoria de debutants, que faran l'activitat un dels dos dies dels caps de setmana, dissabte o diumenge.

Els residents a la parròquia podran fer les inscripcions a partir de dilluns a través del web comuencamp.ad. En el cas dels no residents, les places s'obriran a partir de l'11 de desembre i les inscripcions es faran de forma presencial a les recepcions dels centres esportius comunals.

L'escola de neu es preveu que comenci a partir del dia 13 de gener i tindrà una durada d'11 caps de setmana, fins al 24 de març, amb un total de 22 sessions. Les activitats proposades seran l'esquí, el freestyle i el surf de neu.

L'últim cap de setmana de l'escola, en funció de la climatologia, es farà un acte de cloenda amb diferents activitats lúdiques de neu al sector de Grau Roig.

Edats d'inscripció i preus de l'escola de neu

Les inscripcions d'enguany estan destinades a infants nascuts entre els anys 2007 i 2019. Els nascuts l'any 2019, que s'inicien en la pràctica de l'esquí, formaran part del grup de debutants tant a Encamp com al Pas de la Casa.

Els preus de l'escola de neu són de 251,70 euros per als residents a la parròquia d'Encamp i de 436,60 euros per als no residents. En el cas dels debutants, el preu serà de 121,30 euros per als residents i 218,30 per als no residents.

Hi haurà un 10% de descompte en les inscripcions per als usuaris del Club Piolet o el Carnet Jove i un 20% en la inscripció del segon germà.

Per a més informació es pot contactar amb la recepció dels centres esportius d'Encamp i del Pas de la Casa, o bé al correu escoladeneu@encamp.ad