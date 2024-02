L’estació d’esquí de Soldeu celebra el 60è aniversari amb la Copa del Món femenina d’esquí alpí

Andorra la VellaEl 8 de febrer de 1964 es va inaugurar l'estació d'esquí de Soldeu, gestionada per la societat Esports de Neu Soldeu Incles SA (ENSISA), marcant l'inici d'una història d'èxit en el món de l'esquí a Andorra. Els fundadors d'aquesta iniciativa van ser tres entusiastes de l'esquí: Miquel Baró, Martí Salvans i Josep Torrallardona, amb el suport crucial de Crèdit Andorrà. Des de llavors, l'estació ha experimentat un creixement impressionant, ampliant el seu domini cap a El Tarter el 1981 i convertint-se en part de Grandvalira el 2003, el domini esquiable més gran del sud d'Europa.

Al llarg dels anys, ENSISA ha estat pionera en innovació i qualitat, destacant fites com l'adquisició de la primera màquina trepitjaneu d'Andorra el 1971, la instal·lació dels primers canons de neu el 1987 i l'expansió del domini cap a Canillo el 2000. A més, s'ha consolidat com a seu de la Copa del Món d'esquí alpí, acollint esdeveniments de renom internacional des del 2012.

Actualment, sota la direcció de David Hidalgo, ENSISA continua el seu compromís amb l'excel·lència, invertint en millorar constantment els seus serveis i infraestructures. En els últims 30 anys, l'empresa ha invertit al voltant de 224 milions d'euros, reflectint el seu compromís amb el creixement i la qualitat en el sector de l'esquí.

El 60è aniversari d'ENSISA serà celebrat aquest cap de setmana durant la Copa del Món femenina d'esquí alpí a Soldeu, amb un esdeveniment especial que reunirà persones clau en la història de l'estació. Aquest dissabte 10 de febrer, entre les proves d'eslàlom gegant, es durà a terme una celebració al World Cup Village, on hi haurà una pastís gegant i un brindis per commemorar aquesta fita històrica.