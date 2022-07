L'estudi de clima laboral de la presó conclou que cal una millor gestió interna i dels comandaments

Andorra la VellaEl ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha anunciat que s'impulsaran els reglaments necessaris per promocionar la carrera professional dels membres del cos penitenciari. Rossell ha presentat les conclusions de l'estudi de clima laboral al Centre Penitenciari als integrants d'aquest cos especial. L'estudi s'ha dut a terme per l'empresa 'Opció' durant els mesos de maig i juny d'enguany. L'estudi de clima, en el qual han participat el 94% dels treballadors del Centre Penitenciari, ha determinat que els integrants del cos valoren de manera positiva l'equip de treball i les relacions interpersonals entre els companys, l'estabilitat i la seguretat en el lloc de treball, l'organització i els protocols interns i el sentiment de responsabilitat. Tanmateix, els enquestats han expressat que cal millorar la gestió interna, la gestió dels comandaments, la cohesió i la definició de les línies estratègiques, així com d'un full de ruta.

Tal com ha explicat Rossell, l'estudi ha conclòs que cal dissenyar i instaurar un pla de carrera professional, fomentar la progressió dels membres del cos i facilitar l'accés als càrrecs de comandament. El ministre també ha fet palesa la necessitat de definir i implementar la comunicació interna i fomentar la participació, així com de treballar la coherència de valors del Centre amb les actituds i comportaments, i consolidar la imatge exterior.

D'aquesta manera, el titular de Justícia i Interior ha sol·licitat a la direcció del Centre que s'acceleri la redacció dels reglaments necessaris per potenciar la carrera professional i millorar la gestió dels treballadors. El ministre ha afirmat que farà seguiment d'aquest treball i espera poder aprovar els textos reguladors durant els pròxims mesos.