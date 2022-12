L'ETR de la Gonarda, en funcionament després de l'estiu

La MassanaL'Estació Transformadora Repartidora (ETR) de la Gonarda entrarà en funcionament després de l'estiu del 2023. Així ho ha comunicat aquest matí el director d'Energia de FEDA, Marc Calvet, durant una visita a les instal·lacions que ha comptat amb la presència de diverses autoritats i veïns de la zona. En aquest sentit, la principal funció de l'ETR, tal com ha apuntat Calvet, és alliberar càrrega d'altres instal·lacions del país així com permetre el desenvolupament i creixement de la xarxa de distribució de les valls del nord. De fet, la infraestructura, que s'ha qualificat de "tecnològicament molt avançada" respon a la transició energètica i s'ha dissenyat tenint en compte diversos criteris en l'àmbit d'integració paisatgística, de seguretat, de sostenibilitat i de respecte pel medi.

"Aquesta estació s'ha generat per donar sortida i cabuda a noves demandes d'energia" assenyalava Calvet mentre assegurava que, precisament, l'ETR permetrà "el desenvolupament urbanístic de les valls del nord". En aquest sentit, la instal·lació és capaç d'arribar fins a un 28% del consum màxim d'Andorra per diversificar-lo i distribuir-lo entre La Massana i Ordino. "Tenim transformadors duplicats que ens permeten funcionar al 50% de la capacitat total. Si mai hi ha una incidència, podrem garantir la demanda necessària" ha assenyalat, Calvet.

Per altra banda, i amb relació al rebuig que van manifestar alguns veïns de la zona a l'inici del projecte, Calvet ha assegurat que FEDA ha sabut donar resposta a totes les seves inquietuds i ha assolit tots els compromisos en l'àmbit d'integració paisatgística, seguretat i emissions acústiques. "El retorn per part del veïnat de la zona és de satisfacció" ha comentat el director d'Energia de FEDA. "Hi ha hagut una feina de rol exemplar, tant per part de l'administració com per part de FEDA" apuntava, per altra banda, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. "És una porta oberta a entendre que aquestes infraestructures estan integrades, són sostenibles i, per tant, no han de preocupar la ciutadania" ha afegit.

Quant a la procedència de l'energia, Calvet ha apuntat que, en aquest cas s'importa de centres de França i d'Espanya que disposen de certificats d'origen renovables. Tot i això, Calvet ha recordat que un dels objectius del país és arribar a incrementar la producció nacional fins al 30%.

La infraestructura de la Gonarda, en aquest sentit, és una estació de transformació i repartiment d'energia elèctrica d'alta a mitjana tensió (de 110 quilovolts a 20 quilovolts). L'electricitat es transporta fins a l'ETR en alta tensió i s'hi transforma a mitjana tensió per poder-la distribuir a la Massana i Ordino. Tot i això, beneficiarà tot el país, perquè donarà resposta a les necessitats de demanda dels pròxims anys, tot alleugerint la càrrega sobre la resta d'estacions, i facilitarà la connexió de noves instal·lacions de producció amb renovables. A més, l'ETR utilitza aparellatge d'alta tensió amb tecnologia encapsulada instal·lat a l'interior que aporta una reducció d'espai fins als 1.300 metres quadrats. Els transformadors de potència han estat dissenyats en compliment de les normatives europees més exigents quant al medi ambient i es fa servir un oli èster sintètic biodegradable que aporta una major seguretat i respecte al medi.