A l'exdirector de la filial de BPA a l'Uruguai li podrien caure 15 anys de presó

Andorra la Vella L'uruguaià Eduardo Ache, que va ser fins a l'any 2011 president de la filial del Banc Andorra a l'Uruguai, ha estat imputat per la causa Lava Jato al Perú i està sent investigat per rentada d'actius i blanqueig de capitals en la causa que indaga el pagament de suborns a ex funcionaris i funcionaris de governs de lsud-Amèrica per part de la constructora brasilera Odebrecht. Per aquest delicte Ache enfronta una pena de fins a 15 anys de presó.

Segons la Fiscalia del Perú, des de la seva condició de funcionari de la Banca Privada d'Andorra, Ache va flexibilitzar la normativa d'aquest banc a l'Uruguai per a poder donar facilitats a l'empresa Odebrecht i d'aquesta forma la constructora brasilera va efectuar transaccions i transferències bancàries a altres bancs off shore per al pagament de suborns. Ache també està acusat d'afavorir la flexibilització de les normes perquè funcionaris públics peruans i tercers vinculats a funcionaris públics obrissin comptes a Andorra.

“Es realitzaven transferències de sumes exorbitants sense justificació i després ho regularitzaven”, segons consta en la recerca fiscal al Perú, tal i com informa la premsa peruana. Segons la Fiscalia del Perú, es creuaven mails i correus electrònics on els funcionaris explicaven la captació del client Odebrecht per a facilitar aquest sistema. Després es donaven instruccions en circuits de correu per a la triangulació dels diners.

Ache apareix al costat del difunt Betingo Sanguinetti mort al novembre de l'any passat -també imputat en la causa- dins de les instruccions de circuits de correus obtinguts per la Fiscalia del Perú. En aquests correus electrònics s'autoritzava el pagament de diners ordenats per Odebrecht a diferents ex funcionaris i mandataris de la regió a través de terceres persones.

Segons la Fiscalia del Perú, Ache va participar de la maniobra de facilitació de l'obertura dels comptes per al pagament de suborns a través de la filial uruguaiana de la Banca Privada d'Andorra i obtenia guanys d'1% del total dels girs realitzats. L'objectiu de la recerca també és situar el destí d'aquest 1% de comissió que cobraven els uruguaians. “Dins d'aquesta cerca de l'1% hem pogut identificar aquestes sumes de diners per les transaccions efectuades i així podem establir com s'han afavorit els executius de la Banca Privada d'Andorra i estem en la cerca de l'increment patrimonial que han tingut”, van informar des de la Fiscalia del Perú.