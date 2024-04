L'executiu aclareix que el TEDH no ha admès a tràmit la demanda que volia impugnar les eleccions generals

Andorra la VellaEl Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) no ha admès a tràmit la demanda relativa al vot per dipòsit judicial a les darreres eleccions generals que qüestiona la validesa dels comicis. Així ho ha confirmat Guillem Casal, portaveu de l'executiu, després que en les darreres hores es publiquessin informacions que apuntaven al contrari. La demanda va ser impulsada per l'advocat Emili Campos. Casal ha explicat que quan el tribunal admet a tràmit ho notifica a les dues parts i a qui representa Andorra davant el tribunal, és a dir, Pere Pastor Vilanova, no ha rebut cap tipus de notificació. A més, el TEDH no comunica res fins que es decideix que s'admet a tràmit la demanda. Segons el ministre, el que ha pogut rebre el demandant és una mena de justificant de recepció i no una admissió a tràmit.