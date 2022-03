L'executiu flexibilitza les autoritzacions temporals de treball per la falta de treballadors

Andorra la VellaEl Govern ha presentat un projecte de llei de modificació de la llei qualificada d'immigració. El principal canvi, tal com ha informat el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, afecta les autoritzacions temporals pel 2021 i 2022, i d'aquesta manera, els titulars podran sol·licitar una nova autorització temporal sense haver d'esperar que hagin transcorregut cinc mesos de l'acabament de l'anterior autorització. La modificació rau "per la manca de mà d'obra" que hi ha al país, principalment en el sector de l'hoteleria i la restauració, ha indicat. De fet, aquest canvi s'ha consensuat i treballat amb els diferents representants del teixit empresarial del país.

Pel que fa a les quotes, es crearan unes autoritzacions de treball per a l'estiu per a unes 500 persones, tal com ha explicat el ministre. Aquesta mesura, neix com una prova pilot, i el ministre portaveu, Eric Jover, ha remarcat la tensió que viu el mercat laboral amb unes xifres al servei d'ocupació amb moltes menys persones inscrites que llocs de feina oferts, fet que frena l'activitat econòmica. La mesura preveu que els temporers de l'hivern es puguin quedar al país per a la temporada d'estiu sense que això els afecti o els vagi en contra per poder treballar per la temporada d'hivern 2022-2023. D'aquesta manera, es prorroguen els permisos de la temporada d'hivern fins al 31 de maig i les autoritzacions de la nova temporada d'estiu comencen l'1 de juny i fins al 31 d'octubre.

El projecte de llei modifica la normativa vigent des del 2012 que ha permès disposar d'un sistema d'immigració adaptat a les necessitats d'Andorra. Tot i així, aquest projecte de llei estableix que en acabar la temporada d'hivern 2022-2023, aquesta modificació quedi sense efecte.