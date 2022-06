L'Eyelike Buckle de Chiari Ferragni pot ser teu

Avui et convidem a participar en el darrer sorteig que ha publicat per xarxes socials Pyrénées Andorra . Un sorteig que, de la mà de Gallery Andorra, permetrà que t'emportis aquesta bossa de mà ideada per l'empresària de moda, bloguera i influencer italiana Chiara Ferragni.

En concret, la bossa de mà pertany a la col·lecció "Eyelike Buckle" i tal com indica el seu nom ja veiem reflectit l'ull que utilitza aquesta gran influencer dins del típic globus de diàleg que ve a ser el logo que l'identifica. Per aquells que no coneguin la trajectòria de Chiara Ferragni assenyalar que aquesta noia italiana s'ha convertit en una de les figures més importants i destacades de la indústria de la moda per compartir els seus estilismes per internet i, en concret, per Instagram. Ferragni considerada una de les influencers més rellevants del món ha sabut crear un gran imperi digital gràcies al seu estilisme i, actualment, el seu segell personal el trobem en els accessoris que ha creat.

La firma Chiara Ferragni compta amb prop de dos milions de seguidors i no només disposa de bosses de mà, tot i que són els productes més demandats i molts d'ells ja esgotats del tot. Així que ara i gràcies a Pyrénées Andorra tens la possibilitat de fer-te amb un d'ells. Només has de seguir les bases del concurs publicades al compte d'Instragram de Pyrénées Andorra i creuar els dits perquè siguis un/a afortunat/da i acabis entrant, de franc, dins el món de Chiara Ferragni.