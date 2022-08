L'hospital estrena la musicoteràpia

Andorra la VellaContinuen les feines d'humanització de l'UCI de l'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell, segons informa el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) a les seves xarxes socials. Avui hi ha hagut una actuació a la plaça -3 de l'edifici. Per aquells que no han pogut sortir, s'ha fet l'espectacle també dins de la Unitat.

El SAAS agraeix la col·laboració dels dos artistes voluntaris per fer passar una bona estona als ingressats.