L'Hotel Pol de Sant Julià acollirà estudiants universitaris i tindrà pisos a preu assequible per a joves

Sant Julià de LòriaL'hotel Pol de Sant Julià tindrà diferents funcions. La majoria comunal, segons recull RTVA, aposta perquè tingui tres finalitats: que serveixi com a residència universitària, que disposi de pisos a preu assequible per a joves i que hi hagi espais empresarials. En primer lloc s'haurà d'elaborar un estudi sobre la inversió necessària. Des del comú no estableixen terminis perquè el projecte es troba en una fase embrionària, tot i que ressalten que es planteja com una prioritat per evitar que s'allargui en el temps.