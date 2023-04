L'impossibilitat de demostrar l'origen lícit dels diners del grup de joc online Grappa fa que continuen bloquejats a BPA

Andorra la VellaEl Tribunal Superior ha rebutjat la petició dels beneficiaris del grup de jocs online Grappa que demanaven que se'ls alliberés. En la sentència d'indica que l'Informe de PriceWaterhouseCoopers sobre prevenció de blanqueig i de finançament del terrorisme va concloure que els comptes dels beneficiaris eren no aptes pel traspàs a VallBanc per la seva vinculació al GRUPO Grappa, dedicat a l’activitat de joc online, i pels elements de risc que enumera l’informe.

L'informe explica els elements de risc de l'operativa del grup Grappa de joc online.

1. Tras el análisis de las cuentas del Grupo se observa que los fondostransitan de unas cuentas a otras, procediendo de sociedades externas y destinándose los fondos, bien a otras cuentas del extranjero o bien a las sociedades patrimoniales de las personas que han sido declaradas como beneficiarias últimas. Asimismo, parte de las sociedades externas pueden ser otras cuentas propias del Grupo que ya hubieran sido canceladas

2. Destacar que la operativa entre sociedades la acreditan mediante la presentación de contratos que en líneas generales pueden agruparse en:

• Empresas para canalizar pagos con procesadores de cheques, de tarjetas de crédito, etc. Pueden especializarse para gestionar los procesadores de pago por tipo de juego: póker online, casino, etc. Las sociedades pueden ser externas al grupo o del propio Grupo.

• Empresas para realizar tareas administrativas: servicios de marketing, IT, canalizar el pago de gastos operativos (pago de servicios legales), servicios de soporte a las operaciones y clientes, canalizar pagos al gobierno, servicios legales, mantenimiento de licencia, etc.

• Empresas de gestión del patrimonio

3. Las cuentas del Grupo no muestran otra finalidad que la de posibilitar la operativa con entidades de pago para entradas y salidas, y el uso de los fondos en forma de traspasos con origen o destino en cuentas de otras sociedades del mismo Grupo con la finalidad de dificultar el rastreo de éstos.

4. Se desconoce si los proveedores / procesadores de pago con los que opera pertenecen a otros grupos empresariales que puedan ser reconocidos.

5. No se dispone de documentación que justifique el volumen total de transacciones que presenta el Grupo ya que éste no ha presentado sus cuentas anuales auditadas para poder realizar la pertinente comprobación. Solo nos ofrece importes medios de apuestas así como de beneficio medio obtenido por apuesta a fin de poder comprobar la razonabilidad de su operativa así como estados financieros de algunas sociedades, si bien estas cifras y esta información no permiten explicar la totalidad de movimientos.

6. Por último, recalcar que un alto porcentaje de los fondos acumulados en las cuentas que el Grupo mantiene en BPA, se dirigen, siempre pasando a través de otras sociedades intermediarias, a PARADOX FUNDATION, fundación panameña de los 3 mismos accionistas que el resto del grupo G.”.