L'incident de la visita guiada en castellà a Andorra genera enfrontament a les xarxes

Andorra la VellaLa denúncia d’una turista valenciana per haver estat obligada a fer una visita guiada en castellà quan l’havia contractat en català s’ha acabat viralitzant i convertint-se en tema de debat a Espanya. L’afer fins i tot ha traspassat les xarxes socials i ha acabat en mitjans de comunicació. Els antinacionalistes acusen la turista valenciana de voler imposar el català a Andorra, mentre que els defensors de la dona addueixen que a Andorra l’únic idioma oficial és el català.

Les discussions entre defensors i detractors de la turista han anat en augment a mesura que la notícia, avançada per Poble Andorrà, ha anat fent taca i ha passat a diferents mitjans de comunicació de l’Estat veí. La dona va presentar la denúncia a Andorra perquè tot i haver reservat la visita guiada en castellà es va trobar que com hi havia gent d’altres parts d’Espanya es va imposar que fos en castellà perquè ho pogués entendre tothom.