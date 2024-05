L’Innovation Hub de Creand Crèdit Andorrà s'expandeix internacionalment

Andorra la VellaL’Innovation Hub de Creand Crèdit Andorrà, un programa pioner a Andorra per generar i compartir coneixement entre el teixit de la petita i mitjana empresa del país i el sector de les start-ups, ha identificat des de la seva creació el 2022 més de 7.400 empreses amb potencial per formar-ne part i ha analitzat unes 180 start-ups.

L’objectiu és que els participants trobin oportunitats de col·laboració mútua per tal d’afavorir el seu negoci. D’aquestes empreses identificades, el programa ha proposat més de 500 relacions de les quals se n’han establert més de 100.

El futur de l’Innovation Hub passa ara per créixer fora d’Andorra així com per ampliar les relacions d’èxit promogudes entre empreses i start-ups. Aquest servei no financer completarà l’oferta de la filial espanyola amb una proposta de valor afegit per als clients.

Santiago de Larrea, director d’Innovació i Transformació Digital de Creand Crèdit Andorrà ha destacat que “l’Innovation Hub és un projecte consolidat que ha demostrat el seu paper rellevant en l’ecosistema emprenedor d’Andorra. Estem molt satisfets amb el seu funcionament, ja que hem superat els objectius que ens havíemproposat, amb més de 400 empreses identificades de les que havíem previst”.

De Larrea ha afegit que “els serveis anomenats beyond banking, per oferir solucions diversificades més enllà de les bancàries, són una tendència creixent. L’Innovation Hub és una iniciativa pionera al país per donar resposta a les noves necessitats dels clients. En aquesta línia seguim treballant per mantenir-nos a l’avantguarda de les tendències que formen part de la nova economia digital”.

Per una banda, aquest projecte ajuda les empreses a identificar, a través d‘una metodologia innovadora pròpia, nous reptes que se’ls plantegen. Després d’aquesta anàlisi, se’ls proposa col·laboracions amb start-ups identificades, que tinguin potencial recorregut empresarial, i que puguin donar resposta a aquests reptes, beneficiant-se del coneixement que els poden aportar en aspectes com les noves tendències, la tecnologia i l’agilitat.