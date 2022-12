L'oci nocturn afirma que a les parròquies altes ja no s'atorguen llicències

Andorra la VellaEl sector de l'oci nocturn al país ha constatat que fa temps que a les parròquies altes no s'atorguen llicències per a locals de nit. Així ho ha manifestat als Matins de la Nacional d'RTVA el propietari d'un dels establiments, Pere Ojeda, qui ha indicat que amb els 80.000 habitants del Principat més tot el turisme que arriba any rere any, l'oferta actual és poca.

"Si rebobinem una mica, i no fa falta anar massa lluny, i mirem amb els locals que hi havia fa 10 o bé 15 anys veurem que molts han desaparegut. Bé perquè els han tirat a terra per construir o perquè no funcionaven", ha dit, puntualitzant que "hi ha parròquies, com per exemple la Massana, ja fa anys que no dona permisos per obrir locals nous d'esbarjo".