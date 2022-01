L'Òmicron dispara els contagis: 1.119 nous positius i 4.362 casos actius

Andorra la VellaLa presència de la variant Òmicron al Principat està deixant una forta empremta. Segons ha indicat aquest divendres la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, des de dimecres s'han detectat 1.119 nous positius per coronavirus, dels quals 594 es van identificar dimecres i 525 durant la jornada de dijous. Aquestes dades han portat Mas a assegurar que "estem en un rècord del nombre de casos diaris" que, lògicament, també es tradueix en la xifra de casos actius. Fins al moment hi ha 4.362 persones amb la malaltia activa, 725 més que dimecres. Tot i això, la secretària d'Estat ha manifestat que les recuperacions totals ja s'eleven fins a les 21.905 i les defuncions, sortosament, es mantenen en 141.

L'arribada d'Òmicron, però, tampoc s'està convertint en un augment significatiu de la pressió hospitalària. Actualment, hi ha 25 pacients ingressats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, dels quals 11 es troben a planta i 14 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), 10 dels quals sota ventilació mecànica. En relació amb la població escolar, Mas ha detallat que ara com ara no hi ha cap aula en vigilància, ni activa ni passiva, donat que el retorn a les classes està previst per aquest dilluns 10 de gener. En aquest sentit, la secretària d'Estat ha recordat que s'han adaptat els protocols per la nova situació sanitària i que només durant la primera setmana de represa del curs serà quan els alumnes se sotmetin a dues TRA per tenir una fotografia de l'estat de salut dels joves un cop finalitzat el període vacacional.

Entrant al detall de la campanya de vacunació, des de dimecres s'han inoculat 845 nous vaccins, fet que provoca que el nombre total de vacunes administrades ja arribi fins a les 139.231. D'aquestes, 57.615 corresponen a primeres dosis, 56.520 a segons i 25.096 a terceres. Amb tot, el 82,6% de la població vacunable ja ha rebut una primera dosi i el 81,3% compta amb la pauta completa. Si s'analitzen les dades per franges d'edat, es pot veure com entre la població d'entre 12 i 15 anys s'han administrat 4.543 vacunes, de les quals 2.352 són primeres dosis i 2.191 segones. Això equival a un 70,9% dels joves d'aquesta franja amb una dosi i el 66% amb totes dues.

En aquests moments, Salut està contactant amb la població de 34 anys per tal que rebin la tercera dosi del vaccí i, tal com s'ha dit, "la idea és que puguem finalitzar la crida a les persones en edat vacunable durant el gener". Quant a les dosis corresponents a infants d'entre 5 i 11 anys, Mas ha recordat que està previst que arribin a finals de gener o principis de febrer. A hores d'ara s'estan acabant de detallar els protocols necessaris per a la seva administració.

Finalment, quant a les puntuals aglomeracions de persones que es van poder veure pels carrers d'Andorra aquest dimecres a la tarda amb motiu de les cavalcades de Reis, des del Govern s'ha posat en relleu que "s'havien preparat uns protocols perquè la interacció social fos la mínima possible", tot i que "sabíem que en aquestes situacions es produeixen certes aglomeracions". Així, Mas ha indicat que "hem confiat en la responsabilitat dels ciutadans" i ha assegurat que la gran majoria portaven mascareta i es trobaven en un espai exterior. "Les aglomeracions eren les esperables en relació amb els actes que s'havien programat", ha conclòs.