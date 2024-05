L'onada de xinesos que oculten la seva ubicació a WeChat provoca que hi hagi 20 milions d'usuaris andorrans

Andorra la VellaLa presència d'Andorra a WeChat podria convertir el país en un destí més atractiu per als turistes xinesos. Actualment, 50 de cada 2.000 usuaris xinesos de WeChat indiquen Andorra com la seva ubicació, en gran part perquè el país apareix primer en la llista de selecció d'ubicacions, segons les dades de l'economista Beatriz Irún publicat en el seu estudi Cátedra China. Aquesta situació podria ser aprofitada per Andorra per incrementar el nombre de visitants xinesos.

Entre les raons la més simple és que en començar Andorra per a surt com a primera opció posar ubicació i moltes persones no es molesten a canviar-ho, per a un altre percentatge de ciutadans xinesos resulta la millor opció per a intentar preservar la seva privacitat.

Propostes com la col·laboració amb Tencent, propietari de WeChat, per enviar informació sobre Andorra i promocions de viatges als 20 milions d'usuaris que registren Andorra com a ubicació podrien incrementar el turisme. Aquest any és especialment rellevant, ja que se celebra el trenta aniversari de les relacions diplomàtiques entre Andorra i la Xina.

Què és WeChat?

WeChat és una aplicació multifuncional que combina serveis de missatgeria, xarxes socials, compres en línia, transferències de diners i molt més, sent una de les plataformes més utilitzades a la Xina.