L'ordinació de la vall del Madriu, en 'stand by'

Andorra la VellaL'ordinació de la vall del Madriu-Perafita-Claror continua sense avenços. El Consell Assessor s'ha reunit aquest dimarts al matí en una trobada on no ha estat present la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, l'única representant dels comuns implicats que no hi ha pres part.

És per això que moments posteriors a la reunió, el comú lauredià, amb el suport del d'Andorra la Vella i Encamp, ha lamentat mitjançant les xarxes socials que la falta de la corporació escaldenca ha provocat que no s'hagi pogut avançar en els temes pendents de la comissió de la vall com és, principalment, l'aprovació de l'ordinació, un assumpte que ja fa temps que s'arrossega.

Mentre que els comuns d'Andorra la Vella, Encamp i Sant Julià no estan d'acord en modificar l'ordinació reguladora de la vall, el comú d'Escaldes va presentar una sèrie d'al·legacions al text de les quals encara no ha rebut resposta, el que va portar a acusar a la resta de corporacions de bloquejar la revisió de l'ordinació.