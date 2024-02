L'streamer IlloJuan diu que no viuria a Andorra per l'excessiva tranquil·litat

Andorra la VellaEl guanyador del premi Esland a millor youtuber de l'any, IlloJuan, ha parlat sobre el que opina d'Andorra i sobre la possibilitat que algun dia es traslladi a residir al Principat. L'streamer ha estat molt contundent en la seva avaluació i ha deixat clar que pel seu 'modus vivendi' mai viuria al Principat. El motiu és que és un estil de vida massa tranquil per a ell. Concretament, ha dit que Andorra és un lloc "tranquil, però tranquil, tranquil, tranquil, tranquil de collons, és molt, molt, molt, molt, repeteixo, tranquil. Està bé si t'agrada quedar-te a casa, estar per la muntanya i veure com a molt cinc éssers humans". Ha incidit en el fet que, ell, segons la seva forma de ser i per les coses que fa, no viuria mai al Principat.