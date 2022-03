L'UdA crea un dia solidari per recaptar fons per a Assandca

Sant Julià de LòriaLa Universitat d'Andorra celebrarà, el pròxim 26 d'abril de 2022, la primera edició del Dia UdA Solidària, una jornada pensada per recaptar fons entre la comunitat universitària per destinar-los a una entitat social del país. Enguany la beneficiària serà l'Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca).

En primer lloc, la comissió UdA Solidària ha organitzat una jornada esportiva a la qual es podrà participar fent una aportació de com a mínim 10 euros a través de la compra d'una samarreta especialment dissenyada per a l'ocasió. Al llarg del matí, el personal i els estudiants de l'UdA poden participar en els tornejos de pàdel, futbol sala 3×3 i bàsquet 3×3, i també poden inscriure's a una classe magistral de ciclisme. Les inscripcions als tornejos es poden formalitzar fins al 25 de març.

D'altra banda, el mateix dia 26 d'abril es farà un dinar solidari a la plaça de la Germandat obert a tota la parròquia, que servirà per complementar la recaptació de fons per a Assandca. La iniciativa compta amb la col·laboració del comú de Sant Julià de Lòria, i del centre esportiu LAUesport, que cedeix els espais on es duran a terme les diferents competicions esportives.

La comissió UdA Solidària, formada tant per membres del personal com per estudiants, té com a objectius activar la solidaritat i la cooperació de la comunitat universitària, promoure el voluntariat universitari, i donar suport, mitjançant activitats recaptatòries com la del pròxim 26 d'abril, a projectes d'entitats sense ànim de lucre.