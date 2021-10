L'UdA entra al programa 'Academic Impact' de les Nacions Unides

Andorra la VellaLa Universitat d'Andorra (UdA) ha estat oficialment admesa com a membre del programa internacional 'Impacte Acadèmic de les Nacions Unides' - 'United Nations Academic Impact' (UNAI) , afegint-se a les institucions d'ensenyament superior que treballen amb l'Organització de les Nacions Unides (ONU) per al compliment dels objectius i mandats de l'organització, entre els quals destaquen la promoció i la protecció dels drets humans, l'accés a l'educació, la sostenibilitat i la resolució de conflictes. L'UdA fa així un pas més en la materialització del seu suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La iniciativa UNAI alinea els esforços de les institucions d'ensenyament superior amb els de les Nacions Unides des del 2010, creant una xarxa mundial de prop de 1.500 membres de 148 països, que arriben a més de 25 milions de persones dels sectors de l'educació i la recerca. La tasca de les institucions d'ensenyament superior és fonamental per assolir els ODS, atès que actuen com a incubadores d'idees per aportar solucions als nombrosos desafiaments a què s'enfronta el planeta.

Amb l'admissió com a membre de l'UNAI, l'UdA adquireix el compromís de donar suport i promoure els seus deu principis bàsics com són la lluita contra la pobresa; la creació de capacitats; l'educació per a tothom; la ciutadania mundial; l'accés a l'ensenyament superior; els drets humans; el diàleg intercultural; la pau i la resolució de conflictes; la sostenibilitat, i la Carta de les Nacions Unides.