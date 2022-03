L’UdA programa setze sessions informatives per a futurs estudiants

Sant Julià de LòriaAmb motiu de l'inici del període de preinscripcions per al proper curs acadèmic 2022-2023, la Universitat d'Andorra (UdA) ha programat un total de setze sessions informatives adreçades als futurs estudiants i a les seves famílies per presentar-los el funcionament i les característiques de l'oferta d'estudis universitaris. Es tracta de sessions temàtiques dedicades als quatre àmbits d'estudis en què l'UdA ofereix formacions reglades presencials: educació, informàtica, infermeria i empresa. Les coordinadores d'aquests àmbits hi presentaran amb detall els plans d'estudi, les sortides professionals i acadèmiques de cada una de les carreres, i resoldran els dubtes que puguin sorgir.

Enguany s'han organitzat quatre sèries de sessions informatives, de dilluns a dijous a les 19.00 hores, alternant setmanes en modalitat presencial i setmanes en modalitat virtual per donar l'oportunitat a tothom de poder informar-se. La primera sèrie tindrà lloc presencialment la setmana del 28 de març, i el format es repetirà la setmana del 23 de maig. En modalitat virtual, les sessions informatives se celebraran la setmana del 4 d'abril i la setmana del 30 de maig.

A cadascuna de les quatre setmanes, els dilluns tindran lloc les sessions informatives sobre el bàtxelor en Ciències de l'Educació i el màster en Educació. Els dimarts es dedicaran a donar a conèixer els estudis de l'àrea d'informàtica i els dimecres serà el torn del bàtxelor en Infermeria. Finalment, els dijous estaran dedicats als estudis de l'àrea d'empresa, que inclouen el bàtxelor en Administració d'Empreses i el Diploma Professional Avançat en Administració i finances. Finalment, qualsevol persona interessada a cursar un bàtxelor o màster virtual (Dret, Comunicació, Humanitats o Llengua catalana) pot posar-se en contacte amb les coordinacions dels respectius estudis per sol·licitar una tutoria personalitzada.