L'UdA signa un conveni per posar en marxa un portal de recursos de llenguatge jurídic català

Andorra la VellaUn total de divuit entitats i institucions catalanes i andorranes, entre les quals figura la Universitat d'Andorra (UdA), han signat aquest dilluns un conveni per fomentar l’ús del català a la justícia a través de la creació d’un portal de recursos de llenguatge jurídic català. El portal, sota el nom de 'Compendium.cat', estarà obert a tots els professionals dels diferents àmbits i a la ciutadania en general.

El conveni té com a finalitat sumar esforços, recursos i sinergies de diferents entitats rellevants en l’àmbit jurídic, lingüístic i acadèmic per impulsar conjuntament el desenvolupament del 'Compendium.cat'. Aquest portal permetrà fomentar l’ús i la qualitat del llenguatge jurídic català, contribuir a pal·liar els problemes que té el panorama documental d’aquest llenguatge i visibilitzar molts dels recursos que actualment es troben dispersos en diferents webs institucionals. Es tracta d’un projecte obert al qual és previst que s’hi adhereixin altres institucions sensibles i compromeses amb l’impuls del català en l’àmbit del dret.

Les entitats catalanes que hi participen són el Consell de l’Advocacia Catalana, el departament de Justícia, el departament de Cultura, el Consell de Garanties Estatutàries, la Comissió Jurídica Assessora, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el Centre de Terminologia de Catalunya (TERMCAT), la Universitat Pompeu Fabra, la Societat Catalana d'Estudis Jurídics filial de l’IEC, el Col·legi Notarial de Catalunya, el Deganat dels Registradors de Catalunya, el Consell de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, el Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, el Consolat de Mar de la Cambra de Comerç de Barcelona i la Mútua de Previsió Social per a advocats Alter Mútua. Les tres institucions del Principat d’Andorra que hi participen són el Consell General, la Universitat d'Andorra i el Col·legi d'Advocats d'Andorra.

La presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, M. Eugènia Gay, la consellera catalana de Justícia, Lourdes Ciuró i el secretari de Política lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila, han presentat l’acte de signatura del conveni, que ha tingut lloc al Palau Reial de Pedralbes.