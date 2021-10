L'UdA supera per primera vegada les 600 matriculacions

Sant Julià de LòriaEls estudiants de formació reglada de la Universitat d'Andorra (UdA) han augmentat un 15% en aquest curs 2021-2022, amb un total de 629 estudiants. El rector de la universitat, Miquel Nicolau, ha explicat durant el discurs inaugural que "per primer cop superem els 600 estudiants" quan fa pocs anys tan sols es van superar els 400. Quant als nous estudiants, també s'observa un gran un increment. Dels 629 alumnes matriculats, 238 són nous estudiants, el que representa un increment del 35% respecte a l'any anterior. Pel que fa a la formació continuada, el curs 2020-2021 també hi va haver un rècord d'alumnes, amb un total de 1.415. En l'acte d'inauguració del nou curs acadèmic, la lingüista, Carme Junyent, ha ofert una lliçó inaugural titulada: 'De la llengua no sexista a la llengua inclusiva: ha servit d'alguna cosa?'. De fet, en la seva ponència, ha manifestat que cal fixar-nos menys en la morfologia i més en l'anàlisi de la conversa i promoure la igualtat. A més, ha afegit, que en lloc d'utilitzar un llenguatge inclusiu, el que cal és que les dones hi siguin. "Sempre dic que no volem que ens visibilitzin, el que volem és ser-hi perquè si hi som ja ens farem veure", ha declarat, assegurant que la visibilització i la inclusió pertanyen a verbs transitius, és a dir, "que algú ens fa objecte d'alguna acció, i no volem ser objectes sinó protagonistes".

