L’UdA torna a mostrar el seu rebuig envers la guerra a Ucraïna

Sant Julià de LòriaLa Universitat d'Andorra (UdA) ha tornat a manifestar el seu rebuig envers la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i a fer una crida per la pau mundial aquest divendres 25 de març. La concentració, que ha tingut lloc a la plaça de la Germandat a les 11.30 hores, ha comptat amb representants de tota la comunitat universitària, que han exhibit pancartes en què es podia llegir 'pau' en català, anglès, rus i ucraïnès. L'acció s'ha dut a terme quan es compleix just un mes de la primera concentració, convocada arran de l'esclat del conflicte el passat 24 de febrer.

D'altra banda, l'UdA s'ha posat a disposició del ministeri d'Educació i Ensenyament Superior per poder acollir estudiants i personal docent i investigador provinents d'Ucraïna que es trobin refugiats al país. Així mateix, la universitat manté habilitats dos punts de recollida de material humanitari que es destinen a la campanya que està duent a terme la Creu Roja Andorrana. L'UdA ha decidit, a més, convocar concentracions contra la guerra a Ucraïna cada darrer divendres de mes fins que cessi el conflicte.