L'UdA torna a promocionar-se al Saló de l'Ensenyament de Barcelona

Andorra la VellaDel 16 al 20 de març tindrà lloc a Barcelona una nova edició del Saló de l'Ensenyament, amb un retorn esperat a la presencialitat que reunirà tota l'oferta de carreres universitàries i d'estudis superiors complementaris, com també d'ensenyament professional. La Universitat d'Andorra (UdA) hi serà present de nou per facilitar informació personalitzada als visitants sobre els aspectes diferenciadors de la universitat pública andorrana i sobre la seva oferta acadèmica i de serveis. Amb el suport de l'agència de desenvolupament econòmic Andorra Business, l'oferta andorrana d'estudis superiors presencials tornarà a estar reunida a l'estand 'Estudia a Andorra', un estand paraigua en què, a més de l'UdA, s'hi podrà trobar l'Andorra Aviation Academy i l'escola Vatel Andorra d'hoteleria.

Les titulacions d'Andorra, país que és membre de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), gaudeixen de ple reconeixement internacional, cosa que facilita l'acollida d'estudiants de fora. A més de la seva plena integració a l'EEES, amb els primers cicles de tres anys de durada i les dobles titulacions, l'UdA destaca pel seu multilingüisme, amb una part de la docència en anglès o francès, i per tenir un model educatiu innovador. Les carreres poden combinar diverses modalitats d'estudi (presencial, virtual, semipresencial), i inclouen pràctiques i estades a l'exterior.

Els estudis presencials de primer cicle de l'UdA són el bàtxelor en Infermeria, el bàtxelor en Ciències de l'educació, el bàtxelor en Administració d'empreses i el bàtxelor en Informàtica. La presència de l'UdA en aquest esdeveniment coincideix amb l'obertura del període de preinscripcions per al proper curs 2022-2023.

El Saló de l'Ensenyament, que té lloc al pavelló 1 del recinte firal de Montjuïc, és el punt de trobada anual entre l'oferta i la demanda del món educatiu, i una eina d'orientació i assessorament per als estudiants i les seves famílies de cara al seu futur acadèmic i laboral. En total, es preveu reunir-hi més de 200 expositors.