L'USdA s'uneix a les crítiques del pacte d'estat de salut i amenaça amb una vaga del sector

Andorra la VellaDurant aquesta setmana s'ha conegut que l'oposició abandona el pacte d'estat per la salut, però no han estat els únics. Tal com informa RTVA, la Unió Sindical d'Andorra també valora abandonar el pacte. Denuncien que el SAAS encara no ha respost a les seves demandes, el que està generant un ambient laboral tens.

Des del sindicat lamenten la ruptura del pacte d'estat de salut, però recorden que va néixer sense convidar tots els actors implicats, i per tant amb poques opcions de ser realment sòlid.