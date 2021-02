Fer front a les dificultats per a la inclusió sociolaboral

Sant Julià de Lòria“Estem tenint moltes dificultats per recuperar al 100% l’activitat aturada durant el confinament”. D’aquesta manera expressa el director de serveis sociolaborals de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, Òscar Fernández, la necessitat d’adaptació a què han de fer front amb i&i Serveis, l’empresa d’inclusió sociolaboral que s’ha hagut d’adaptar a la crisi provocada per la pandèmia. Així, per exemple, s’estan trobant que alguns treballadors que ja estaven inserits en empreses veuen com se’ls rescindeix el contracte i han de ser recol·locats en altres llocs. El problema és que els està “costant molt obrir portes” i aconseguir que les empreses contractin els usuaris d’i&i, persones amb discapacitat intel·lectual i/o malalties mentals i, a més, també s’estan rebent menys encàrrecs per als serveis que l’empresa ofereix, com per exemple la confecció de productes promocionals o de regals, una línia de treball que s’ha vist molt afectada per la suspensió de cites com Sant Jordi o la Fira d’Andorra la Vella.

Però lluny d’aturar-se han decidit posar sobre la taula un seguit de propostes. Així, pel que fa al servei d’articles promocionals i de regal, s’ha decidit llençar una botiga en línia que tindrà el seu enllaç principal a la pàgina web de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i on es podrà trobar “tot el catàleg de productes” que els treballadors d’i&i serveis poden elaborar. A més, cada mes es promocionarà un producte nou, tal com explica Fernández, i serà alguna cosa “atemporal” perquè serveixi com a regal “tot l’any”. També es plantegen fer publicitat a través dels mitjans de comunicació o de les xarxes socials per fer arribar a la gent els articles que es fan, ja que tal com detalla, es troben que “són ben apreciats però no són prou coneguts”, amb la qual cosa volen fer-ne més difusió.

El director de serveis sociolaborals de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell explica que dels cinc serveis que ofereixen des de l’empresa: missatgeria i reciclatge; càtering; elaboració de productes; suport a les empreses en tasques administratives, neteja, cuina...; i destrucció confidencial de documentació, aquest darrer és el que a hores d’ara té més demanda i els està funcionant més bé. “Les empreses estan veient que per desfer-se de certa documentació confidencial som una bona opció i és una de les línies que està creixent”, comenta, i afegeix que això els “anima”.

Per difondre la resta de serveis que presten la voluntat és fer arribar una carta a les empreses i les administracions recordant tots el que fan. Així, Fernández incideix en el fet que hi ha coses que a les empreses “ni se’ls acut” que poden oferir. També es plantegen recuperar un espot publicitari que abans del confinament tenien previst impulsar i fins i tot impulsar una aplicació en el marc de la feina d'informatització que estan fent.

Fernández també espera que dos serveis que abans de la crisi funcionaven força bé es puguin anar recuperant a poc a poc: el de càtering, amb el qual recorda que havien arribat a oferir serveis per a 300 persones, i el de missatgeria, que era una de les línies que més persones va ocupar. És per això que fa una crida a les empreses a què provin el que poden oferir i fins i tot a què els demanin coses. En aquest sentit, recorda que el lema de l’empresa (que no té ànim de lucre sinó que el que busca és poder donar una feina a persones amb discapacitat i/o malaltia mental) és: “Explica’ns la teva idea i nosaltres la farem realitat”. Així, fins i tot es plantegen que al llarg d’aquest any puguin sortir altres línies de serveis i en les quals puguin ser competitius.

Les xifres actuals

Actualment hi ha unes 40 persones que estan inserides en empreses i entre 40 i 50 que treballen en les diferents línies de serveis d’i&i. Fernández incideix en què el moment actual “és molt complicat” i per això apel·la a la sensibilitat de les empreses tant per fer contractacions de persones com per subcontractar els serveis que poden oferir. Tal com s’ha esmentat, hi ha persones que estaven inserides en empreses ordinàries i que han hagut de ser recol·locades en altres llocs de treball. Són una desena. És per això que fa una crida a aquesta implicació del teixit empresarial encara que sigui per a una col·laboració de curta durada. “Veuran els beneficis” d’inserir aquestes persones, diu. Així, parla d'impacte positiu per al clima laboral, de responsabilitat social compartida i de creació d’una major confiança dins la pròpia plantilla, és a dir, “tota una sèrie d’intangibles” que poden ser beneficiosos per a l’empresa.