El laboratori andorrà Cellab rep l'acreditació per fabricar medicaments de teràpies avançades

Andorra la VellaLa biofarmacèutica andorrana Cellab CDMO ha estat certificada com a fabricant de medicaments de teràpies avançades sota els estàndards de les Normes de Correcta Fabricació o GMP (de l’anglès, Good Manufacturing Practices). L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha estat l’entitat encarregada d’acreditar el compliment d’aquestes normes.

Cellab participa actualment en la fabricació d’un medicament de teràpia cel·lular per a un assaig clínic en fase II, en el qual s’utilitzen cèl·lules mesenquimals al·logèniques procedents de teixit de cordó umbilical expandides. Aquest assaig, autoritzat a Espanya per la AEMPS, es duu a terme en diversos hospitals espanyols i està dirigit a tractar la broncodisplàsia pulmonar en nens prematurs, una malaltia que pot causar la mort o deixar seqüeles importants.

En paraules del CEO de Cellab CDMO, Alexandre Marfany: “L’entrada de Cellab CDMO en el camp de la fabricació de medicaments de teràpies avançades suposa formar part d’un reduït grup d’empreses a Europa, en un camp amb un creixement exponencial a nivell mundial. Les teràpies avançades estan suposant un canvi de paradigma en el tractament de malalties complexes o amb mal pronòstic. Formar part d’aquest canvi, que contribuirà a millorar la vida de tots aquests pacients, és un privilegi del qual ens sentim orgullosos”.

La planta farmacèutica de Cellab CDMO, ara certificada per a teràpia cel·lular, compta igualment amb els equips i instal·lacions requerides per a la fabricació d’altres medicaments de teràpies avançades, com a immunoteràpies CAR-T, TILs (Tumor-Infiltrating Lymphocytes) o la producció de secretomas, una de les línies evolutives més avantguardistes de la teràpia cel·lular.