Comerciants d'Andorra la Vella es mostren preocupats per l'estat d'alguns carrers

Diversos comerciants que tenen el seu negoci allunyat de l'eix comercial han denunciat davant l' ARA Andorra que alguns carrers, especialment aquells que se situen al nucli antic d'Andorra la Vella, presenten un estat que qualifiquen de "lamentable". Un d'aquests petits empresaris assenyala que "hi ha pintades a les parets que fa mesos que hi són, i tot i les queixes presentades, segueixen allà, com si ja formessin part del nostre paisatge".

Altres asseguren que en ple centre de la parròquia, quan té lloc un fet d'aquest estil, posant com a exemple les pintades aparegudes al Parc Central durant el mes d'octubre, "en menys de 24 hores es dona l'avís, es pinta i és com si no hagués passat res", recalquen els entrevistats.

En aquest sentit, demanen "a qui pertoqui", que es tracti tots els carrers de la parròquia "per igual", i lamenten que el mal estat dels carrers, a banda de donar "una imatge equivocada" d'Andorra, "repercuteix negativament en els nostres negocis, ja que existeix una gran diferència entre entrar en un local amb la façana neta, a entrar en un ple de pintades típiques del Bronx de Nova York".

Els denunciants, a més, han recordat que Conxita Marsol, cònsol major d'Andorra la Vella, va assegurar en declaracions que el comú denunciaria qualsevol malifeta que perjudiqués el mobiliari urbà de qualsevol part de la parròquia.