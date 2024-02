Lasne afirma que l'acord d'associació no afectarà la seguretat d'Andorra

Andorra la Vella"L'acord d'associació ens permet estar com fins ara". Així ho ha expressat el director de la policia Bruno Lasne en referència a que si s'aprova l'acord no hi haurà cap canvi en matèria de seguretat ni s'incrementarà la inseguretat. Lasne comenta que no sap perquè hi ha part de la població que considera que l'acord significarà un empitjorament de la seguretat a Andorra. El director de la policia ha deixat clar que amb l'acord "es mantindran les expulsions administratives, els foragitaments i les denegacions d'entrada a la frontera" en els controls policials.

Significa que es podrà expulsar, com ara, a residents que cometin delictes en comptes de tenir-los complint condemna a la presó, que es podrà fer fora immediatament a aquelles persones no residents que cometin delictes i es podrà impedir l'accés a Andorra als visitants que es detecti en el control fronterer que poden ser un perill per a la seguretat o que se'ls detectin drogues o elements amb els quals es pugui cometre un delicte.

Lasne, en una entrevista a RNA, ha comentat que a la policia falten efectius, però que no serà l'acord d'associació el que faci que en calguin més. En l'aspecte de seguretat el text no tindrà cap canvi significatiu.