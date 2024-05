Li troben èxtasi en aturar-lo a la frontera del Runer i assegura que és d'un amic

Andorra la VellaUn jove va ser aturat en un control rutinari a la frontera del riu Runer quan entrava al Principat conduint el vehicle Volkswagen Golf matrícula. En la carta groga del cotxe consta com a titular un altre home, però el conductor habitual del vehicle era el jove. Efectuat un registre al vehicle, a la guantera, dins una carpeta on hi havia la documentació del cotxe, els agents trobaren una pastilla d’èxtasi, que introduïa a Andorra per al seu propi consum.

El jove negava que l’èxtasi fos seu. Assegurava que havia anat amb un amic a la discoteca i que la pastilla era d’ell. I afirmava que l’amic, en lloc de prendre la pastilla d’èxtasi, l’hauria amagat a la guantera, sense que ell ho veiés malgrat anaven junts.

La Justícia no dóna credibilitat a aquesta versió perquè la pastilla no era només dins la guantera, sinó que es trobava en la carpeta que es guardava a la cartera. Per tant, si els dos eren al cotxe era impossible no haver vist tot el procés.

El jove va presentar el testimoni del suposat amic i els dos “manifestaven haver parlat per whatsapp de la qüestió, malgrat el fet que ni l’un ni l’altre han pogut presentar els missatges suposadament intercanviats en relació a la propietat de la droga, el que manifesta la mala fe d’ambdós (…) Convé afegir que l’existència de l’amic, residint a Espanya, va aparèixer quasi dos mesos després de la detenció dl jove i que per altra part és un amic d’aquest últim. Manifestament, el seu testimoniatge parcial o sospitós està creat posteriorment als fets, per construir una situació d’impunibilitat total dels protagonistes”.

Per últim, el jove no ha volgut practicar una prova de tòxics, que hauria confirmat la seva versió segons

la qual feia molt temps que no consumia droga. “No era una obligació de sotmetre’l a aquesta prova, però tenia l’ocasió d’oferir un indici essencial per acreditar la seva pretesa innocència, com l’hauria fet una persona de bona fe”.

El jove va ser condemnat a un mes d’arrest domiciliari condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de 2 anys, i multa de mil euros.