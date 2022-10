Límits a la calefacció dels apartaments turístics, que no es podrà posar per sobre de 20 graus

Andorra la VellaEl president de l'Associació d'Empreses i d'Allotjaments Turístics, Àlex Ruiz, ha anunciat que, es limitarà la temperatura a 20 graus a les habitacions per tal d'evitar que els clients la puguin augmentar. Els aparells ja disposaran d'aquesta limitació a nivell general i s'inhabilitarà la possibilitat de posar el termòstat per damunt de la xifra marcada. Aquesta és l'aportació que farà l'empresariat dels apartaments turístics dins del compromís de les diferents patronals per ajudar a la reducció de la despesa energètica.

El president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Josep Maria Mas, ha manifestat que en diferents sectors econòmics "ja hi ha hagut empreses que han optat per començar a aplicar restriccions amb la voluntat i conscienciació de l'estalvi energètic". La Cambra traslladarà "a tots els afiliats la necessitat de poder aplicar al màxim totes les mesures i que conscienciïn el seu personal per poder assolir l'objectiu". De fet, ja hi ha algun privat que ha notificat que no posarà llums de Nadal.

Des de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), el president, Jordi París, ha exposat que des de fa dies ja es treballa en aquesta línia, per la qual cosa hi ha molta part dels associats que estan conscienciats. De la mateixa manera s'ha expressat Esther Santuré, presidenta d'Autèntics Hotels, qui ha ressaltat la importància de donar compliment a les mesures abans d'haver d'acollir-se a mesures més contundents durant l'hivern.