Per llepar-se els dits

Quan parlem de creps sempre les relacionem amb els dolços, però ben bé que anem equivocats. Des d'un temps cap aquí que les creps també venen farcides d'ingredients salats que fa d'aquest plat d'origen francès una delícia per a molts. I si no vine a comprovar-ho tu mateix i acosta't fins a La Creperie, un racó que el trobaràs a la tercera planta de Pyrénées Andorra .

Llegint el que t'acabem d'explicar et preguntaràs: tindran creps aptes per celíacs? I pels intolerants a la lactosa? Doncs la resposta és sí!!! Tot i que la base tradicional de la crep està feta de farina de blat, ous, llet, mantega i, opcionalment, sucre, La Creperie de Pyrénées Andorra també les elabora amb productes aptes pels intolerants al gluten i lactosa.

I quines creps ens ofereixen? Doncs existeix una gran varietat. Si comencem amb les salades, La Creperie elabora les que podríem dir creps temàtiques. D'aquí que puguem menjar una crep pagès que ve farcida de formatge de cabra, pernil ibèric, mel, nous i tomàquet confitat.

També tenim l'opció de menjar la crep noruega que ve acompanyada de salmó fumat, ceba encurtida, tomàquet confitat, crema d'aneth i espinacs.

També trobaràs com a crep salada, la crep mexicana, la crep brunch i la crep clàssica. I què se'n sap de les dolces? Doncs les dolces te les pot fer al teu gust escollint els toppings sòlids o líquids que més et vinguin de gust i barrejar-los amb melmelades i fruites i afegint una bola de gelat com acompanyament.

I ja no expliquem res més perquè sens fa la boca aigua només pensant en lo exquisides que estan totes aquestes creps, siguin dolces o salades. Només dir que La Creperie està oberta de 12:00 a 20:00.