El llistat de clients que els hotels donen a la policia són un 40% inferiors als que té el cos

Andorra la VellaAl novembre es va debatre al Consell General que passava amb la taxa turística i el decalatge de l'any passat se situaria al voltant dels tres milions d'euros, segons fonts properes al sector. Una part dels hotelers està declarant menys clients dels que té si es té en compte el conjunt de dades que té l'Estat a través de la policia.

Tots els establiments han d'omplir un formulari per cada client que s'entrega a la policia per poder mantenir el control de seguretat. Els hotelers fan la declaració de la taxa turística en part dels clients que han tingut. La diferència és tan gran que crida molt l'atenció. Fins a un 40% entre un llistat i l'altre. En total, falten uns tres milions d'euros segons aquestes fonts.

L'executiu no té altra alternativa que apostar per les inspeccions perquè al 2024 la situació no està canviant. Els números són evidents, però de moment s'ha apostat per la prudència. Les fonts del sector hoteler consultades incideixen en què aquells que estan complint amb les seves obligacions tributàries no estan contents amb el fet que no s'hagi sancionat a ningú. Altres, però rebutgen les multes perquè consideren que, tot i que cada cas pot ser diferent, que hi ha un problema de trasllat de xifres i que s'ha de solucionar mirant el circuit de les dades per veure on hi ha l'error.