Es lloga habitació a temporer per mil euros

Andorra la VellaFa anys, des de la universalització de l'ús de les xarxes socials, unes setmanes abans que engegui la temporada d'hivern a Andorra proliferen els grups formats principalment per temporers que les utilitzen per facilitar-se la feina: hi ha ofertes de feina, requisits i tràmits legals per obtenir el permís de treball i preus de lloguer d'habitacions. Com ve sent habitual els darrers anys, la desproporció entre l'oferta i la demanda de residències, i la manca de control per part de les autoritats pertinents, fa que es demanin barbaritats per llogar una habitació mentre dura la temporada. Es pot dir que els temporers, entre que necessiten instal·lar-se en algun lloc perquè ja arriben amb la feina emparaulada o amb data d'inici per treballar i que sovint han d'acceptar les condicions del pis o habitació on es quedaran perquè no la poden visitar abans i perquè no tenen massa alternatives, viuen en una realitat paral·lela a la del mercat de lloguer d'Andorra. Una realitat, amb els preus molt més inflats.

Així es donen exemples com els que aquests dies es poden veure a grups de Facebook, com el de 'temporers a Andorra 2021/2022', on una noia busca companys per a una casa de cinc habitacions a Ordino, a raó de 1.000 euros per habitació. Alguns dels comentaris a l'anunci, o directament creuen que s'ha confós i que es demana aquesta quantitat per a tota la casa, o comparen el preu per habitació amb el salari de 1.100 euros que guanyaran mentre treballin al país.

Un altre grup, 'Pisos de particulars – Principat d'Andorra', també testimonia les situacions que viuen els temporers per trobar sostre: “Busquem algú per ocupar un pis de tres habitacions a Canillo. El preu per habitació compta amb una llitera així que es pot compartir, si qui entri ho vol. La fiança seria 1.500/persona, en cas de ser 4, o 2000/persona en cas de cas de ser 3.

Alguns testimonis expliquen les dificultats per aconseguir trobar una habitació: “Has de venir, pagar un hostal durant una setmana i durant aquest temps buscar apartament... però no sempre n'hi ha... sort”. Un altre diu: “Fa una setmana que estem aquí però no trobem res... a molts llocs et demanen quatre o sis mesos per avançat. També tens pisos amb contracte de fins a cinc anys però has de ser resident”. “És molt difícil”.

També n'hi ha que s'ho prenen amb humor i apunten al lloguer de “banyeres i trasters”. Algun usuari malpensa que “algun temporer vulgui fer l'agost a costa dels seus compatriotes”.