La lluita contra el càncer aturada per les bombes

ChisinauCada persona que ha de marxar de casa seva a causa de la guerra porta una motxilla diferent a l'esquena. Hi ha casuístiques de les més banals fins a les més complexes. I després hi ha el cas de l'Olga. Ella és una dona ucraïnesa que va marxar amb quatre coses i els seus tres fills de la guerra, deixant el seu marit endarrere. Fins aquí, el seu cas no seria pas diferent a tantes milers de persones que han fet el mateix trajecte. Però ella a banda de deixar la seva ciutat natal i la vida que la seva família havia tingut, va deixar endarrere el tractament contra el càncer que estava seguint. D'ençà que és a Moldàvia, no ha pogut encara reprendre'l i és un fet que l'angoixa. Tan des de les autoritats locals com de les ONG que cooperen es treballa intensament per poder cobrir aquesta necessitat vital de l'Olga, però a dia d'avui, encara no s'ha resolt el que li provoca una doble angoixa: la guerra i el càncer.

Els punts d'acollida que ofereix Moldàvia se'ls coneix com a RAC (refugee accomodation center). Explica el fotoperiodista Dani Catalán que "la majoria d'espais aquí són residències universitàries. Malgrat que no els hi falta de res, hi ha calefacció, wifi... però hem de pensar que on abans hi havia una habitació d'estudiants, avui hi ha una família". Les reunions d'Educo amb les autoritats locals i les ONG que estan sobre el terreny continuen per tal de trobar el punt òptim on poder ser més efectius a l'hora d'ajudar. Fonts de l'ONG expliquen que "cal anar amb cura per tal que les ajudes que puguem aportar tinguin el màxim rendiment per a les persones que les necessiten".