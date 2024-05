Llum verda de Govern a Juli Minoves com a nou rector de la Universitat d’Andorra

Andorra la VellaEl Consell Universitari de la Universitat d’Andorra (UdA) ha elegit a Juli Minoves en el càrrec de rector de la Universitat d’Andorra (UdA) per a un període de cinc anys. La resolució de la convocatòria va dur-se a terme durant la reunió celebrada el passat dilluns 29 d’abril, en la qual es va escollir la candidatura de Minoves. Aquest dimecres, Guillem Casal, el ministre portaveu, ha comunicat a la roda de premsa posterior al consell de ministres que l’executiu ha aprovat el nomenament.

El Consell Universitari és la màxima autoritat pluripersonal de la Universitat, i està format per dos representants de l’Administració general, dos representants del personal docent, dos representants dels estudiants, un representant del personal administratiu i tècnic, un representant de l’àmbit empresarial i professional, i un representant de les entitats que col·laboren amb la Universitat, a més del rector.

El procés de renovació del càrrec es va iniciar el passat 22 de novembre amb la publicació de les bases de la convocatòria d’un concurs nacional i internacional al qual es van presentar cinc candidats amb els seus respectius programes d’actuació. Un cop acabat el termini per presentar les sol·licituds (15 de març) i feta pública la relació de les persones admeses (22 de març), el passat dilluns ha tingut lloc la reunió del Consell Universitari en la qual s’ha resolt la convocatòria.

El nou rector de l’UdA iniciarà l’exercici de les seves funcions després de ser formalment nomenat pel Govern d’Andorra, el dia 23 de maig del 2024. Juli Minoves Triquell és llicenciat en Ciències econòmiques i socials per la Universitat de Friburg (Suïssa), màster en Ciència política per la Universitat de Yale (Connecticut, EUA), i també doctor en Ciència política per aquesta prestigiosa universitat de la Costa Est nord-americana. Actualment, era catedràtic de Ciència política i director de l’Institut d’Estudis Internacionals de la Universitat de La Verne (Califòrnia, EUA). En el passat havia desenvolupat una primerenca carrera diplomàtica (1993-2001) i havia estat ministre del Govern d’Andorra, titular de diverses carteres ministerials (2001-2009).