Un lot de productes Cocunat pot ser teu

Andorra la VellaFa poques setmanes que Cocunat, la marca pionera en cosmètica natural, està instal·lada a Andorra. La reconeguda firma va escollir Pyrénées Andorra per fer el seu salt a l'estranger i per tal de donar-se a conèixer ha posat en marxa un concurs amb el qual, pots endur-te un lot -valorat en 300 euros!- dels seus productes més populars. Estiguet avui atent al compte d'Instagram de Pyrénées Andorra perquè hi haurà penjat les condicions del sorteig.

Segons explica Pyrénées, el concurs estarà vigent fins al 13 de març i el dia 14 s'anunciarà el guanyador o guanyadora. Per participar-hi, només has de seguir el compte de Pyrénées Andorra a Instagram, posar 'like' a la publicació del sorteig i mencionar una persona. Entre els 'best sellers' que et pots endur hi ha el seu popular shampoo Pure i mascareta per als cabells Wondermask; oli corporal, un sabó 'detox' i un bàlsam labial guanyador dels Beauty Shortlist Awards 2020. Cocunat, que produeix la seva pròpia línia de cosmètica des de finals del 2017, garanteix que tots els seus productes són 100% lliures de tòxics, sostenibles, vegans i que no han estat provats amb animals. A més a més, és l'única que té tots els seus productes biodegradables i fins i tot els envasos estan fets de canya de sucre o vidre.

L'acord per a la comercialització en exclusiva de cosmètics i cremes Cocunat a Pyrénées Andorra s'emmarca en el pla del grup andorrà d'aliar-se amb marques que respectin el medi ambient. Per la seva banda, l'empresa d'origen espanyol internacionalitza el seu mercat, que fins fa uns anys se centrava en la venda en línia, i es vincula amb distribuïdors estratègics per testejar el comportament dels seus clients en un entorn comercial físic. Des de Cocunat es destaca l'esforç de Pyrénées Andorra per ser més sostenibles. En aquest sentit, des de la marca de cosmètica natural s'ha posat en relleu que "un dels propòsits de Pyrénées en el seu 75è aniversari és 'ser més ECO', una fita que a Cocunat compartim al 100%". De fet, Pyrénées i Cocunat treballaran conjuntament diferents accions de comunicació durant els pròxims mesos amb aquest objectiu com a eix central, unint esforços per construir un món millor.