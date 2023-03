La Ludoteca de Santa Coloma celebra el 15è aniversari

Andorra la VellaLa Ludoteca de Santa Coloma compleix quinze anys des de la seva posada en funcionament. Per aquest motiu, l'espai per als nens escolaritzats de maternal o primera ensenyança en horari extraescolar ha acollit aquest divendres una festa d'aniversari amb diverses activitats dirigides als més petits com dos contacontes a càrrec de Vanesa Silva, un Joc Memory amb les fotos dels infants que són usuaris de la Ludoteca, la creació d'un mural amb motiu del quinzè aniversari, i altres jocs com pinyates mexicanes o un bingo. A més, els organitzadors de l'esdeveniment també han convidat a tots els assistents presents a l'acte a un berenar que ha comptat amb la bufada d'espelmes d'un gran pastís d'aniversari.

Actualment, un total de 66 infants entre tres i dotze anys són usuaris de la Ludoteca. Un espai que, des dels seus inicis, ha ofert els seus serveis a una mitjana de 80 infants per cada curs. Tot i això, des de l'organització també s'ha destacat que durant l'estiu i les vacances escolars s'ofereixen activitats a nens i nenes que no necessàriament han d'estar inscrits al curs del casal.

La Ludoteca -que potencia el joc com a eina de relació i té com a objectiu principal el benestar integral de l'infant- obre a les 7:45 hores del matí ofereix el servei d'acompanyament als infants escolaritzats a l'escola andorrana de Santa Coloma o al col·legi Janer. Pel que fa a l'horari de tarda, l'espai es troba en funcionament des de la sortida de l'escola fins a les 20.30 hores del vespre.