Un maltractador acaba a presó per conduir borratxo i no anar al programa de relacions no violentes

Andorra la VellaUn home va set condemnat a quatre mesos de presó per un delicte de maltractament domèstic, però quedaven en suspens si seguia el programa de relacions no violentes durant dos anys o fins que els professionals consideressin que ja havia complert.

L’home va ser detingut per un positiu en alcoholèmia on, a més, se li va retirar vuit mesos el carnet de conduir. La condemna per l’alcoholèmia en un judici ràpid av derivar en què la fiscalia, tenint en compte que l’acusat no anava regularment al curset per reformar-se, demanés que es canviés la presó condicional per presó ferma i que ingressés a la Comella.

Des del programa es va comunicar que l’home havia deixat d’anar molts cops a les sessions del programa. Constaven nombroses faltes d’assistència al programa, el que dificultava l’assoliment dels objectius del curs L’acusat reconeixia que no ha pogut acudir a les sessions previstes pel programa de promoció de relacions no violentes, però que aquest incompliment ha estat motivat per la dificultat d’absentar–se del seu lloc de treball.

Tant la Batllia com el Tribunal Superior han confirmat que l’acusat ha d’ingressar a la Comella per complir la pena pel maltractament.