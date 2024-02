La manca de neu provoca una caiguda en picat de la venda d'esquís

Andorra la VellaLa venda d’esquís ha caigut en picat per la manca de neu que s’allarga des de l’inici d’aquesta temporada. La incertesa ha derivat en què els clients no vulguin arriscar-se a fer una despesa important amb els dubtes respecte que la situació millori. S’opta fonamentalment pel lloguer a l’espera que hi hagi un canvio de tendència en la segona part de la temporada. És la pitjor temporada en els últims anys per aquests establiments, segons han informat fonts del sector a Andorra Televisió.

El mercat de lloguer, tot i mantenir-se, està notant un canvi de tendència. Els esquiadors per les altes temperatures opten per lloguers de curta durada perquè dubten de quin serà l’estat de la neu. Les botigues de venda i lloguer d’esquí confien en un canvi de tendència que millori les perspectives durant el que queda de temporada.