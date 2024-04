La manca de personal estaria afectant el servei d'ambulàncies no medicalitzades

Andorra la VellaEls sindicats denuncien que la manca de personal està afectant el bon funcionament del servei d'ambulàncies no medicalitzades. Tal com expliquen a RTVA, l'actual empresa a càrrec del servei té una plantilla de 21 professionals, quan la xifra hauria de rondar els 34 per al seu normal funcionament.

Les empreses aspirants al concurs per a fer-se càrrec del servei asseguren que contractaran més personal per a millorar les condicions del servei. No obstant això, els sindicats adverteixen que el problema radica en la manca de competitivitat de l'oferta laboral del sector a Andorra respecte a l'espanyola. Actualment, resulta més atractiu per a aquests professionals treballar al país veí. Un tècnic d'emergències sanitàries amb el carnet de camió, perfil més demandat, pot arribar a cobrar vuit euros l'hora més a Espanya, asseguren.

El secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach, argumenta que les catorze pagues del país veí marquen especialment la diferència. També reflexiona que aquest no és un problema que es veu només al sector sanitari, i és que cada vegada més sectors que demanden treballadors qualificats tenen dificultats per a competir amb els sous espanyols o especialment els francesos.