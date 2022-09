Manifestació d'una setantena de professors del Lycée per la cessió d'espais esportius a l'FC Andorra

Andorra la VellaUna setantena de professors del Lycée Comte de Foix s'han concentrat aquest matí per visibilitzar el malestar que els ha generat el fet que s'hagin cedit espais d'esport escolar a l'FC Andorra. Segons ha informat RTVA, alguns professors expliquen que van ser informats dels canvis i de la cessió d'espais a última hora i això ha provocat desorganització per readaptar les classes. A hores d'ara existeixen dues possibilitats: utilitzar la Borda Mateu o els Serradells per poder donar continuïtat a les activitats lectives. Tot i això, ambdues possibilitats no satisfan plenament les demandes dels docents perquè es perd massa temps en el desplaçament, segons declaren.