Manifestació l'1 de maig convocada per acord dels sindicats del país

Andorra la VellaLa Unió Sindical, la Coordinadora per un Habitatge Digne, Stop Violències i el Sindicat d'Ensenyament Públic han acordat la celebració d'una manifestació a Andorra pel dia del treballador aquest 1 de maig. Tal com informa RTVA, busquen reactivar el moviment de protesta per l'actual situació social.

Respecte a les d'altres anys, aquesta vegada es projecta una celebració més ambiciosa, amb activitats prèvies a la manifestació, que es preveu que surti des de la plaça Coprínceps.

Les quatre organitzacions reivindiquen unes millors condicions salarials, pensions i condicions d'habitatge.