La màquina de TMA ja torna a funcionar

Andorra la VellaLa màquina de TMA que es trobava avariada des del passat divendres ja està arreglada i ja torna a analitzar proves. Tal com informen des de l'executiu, la màquina es va reparar aquest dilluns al vespre pels tècnics després que arribés la peça de recanvi necessària procedent de Bèlgica.

D'aquesta manera, les dues màquines de TMA ja tornen a la normalitat per tal de reduir els retards acumulats que provocaven que els resultats es donessin entre les 48 i les 72 hores. Com va anunciar la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, aquest dilluns hi havia aproximadament unes 3.000 mostres pendents d'analitzar.